«Никогда не была размера ХS»: Марина Девятова ответила на критику фигуры после родов

Певица Марина Девятова ответила на критику фигуры после рождения ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.

В 2022 году артистку осудили за лишний вес после родов. Девятова призналась, что тяжело пережила критику. По словам знаменитости, она восстановилась после беременности естественным путем, избегая пластику и липосакцию. Также Марина отметила, что никогда не отличалась стройной фигурой.

«У нас так: ты из роддома выбежала и уже должна как минимум сесть на липодиету, кетодиету, сделать липосакцию, абдоминопластику, изменить лицо. Подождите! Есть естественное состояние женского организма. Никогда не была размера XS», — высказалась знаменитость.

Также певица осудила фотографов, которые ее снимали на прогулке с ребенком. Она отметила, что не обязана выглядеть хорошо после бессонных ночей.

«Я что, должна концертный грим надеть и костюм?! Ну да, естественно, я кормлю ребенка. У меня стоит вес!» — резюмировала Девятова.

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