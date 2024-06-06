«Любой солист — эгоист»: почему Девятова отказалась работать с Бабкиной

Певица Марина Девятова рассказала, почему отказалась работать с Надеждой Бабкиной. Об этом стало известно в эфире шоу «Так сказать».

Марина Девятова и Надежда Бабкина исполняют песни в народном жанре. По словам Марины, она уважает старшую коллегу, но не спешит обращаться к ней за советом. Дявятова напомнила, что ее отец — народный артист России, который находится «на равных» с Бабкиной. Когда ей нужна была помощь, она обращалась к родителю.

Также Марина объяснила, почему не работает в театре Бабкиной. По ее мнению, каждый артист — эгоист, который стремится к свободе и сольной карьере.

«Любой солист – это эгоист. И для того, чтобы нам объединяться, надо понимать, для какой цели? Это не о том, что мы не можем подчиняться. Но мы ведь уже все состоявшиеся, со своим эго и амбициями. Я ведь не приходила работать в театр к Надежде Георгиевне, я иду своей дорогой», — высказалась певица.

Марина отметила, что Бабкина восхищает ее трудолюбием, «умением держать оборону» и «потрясающим» внешним видом.

Ранее певица Марина Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха скандала. Подробности читайте в этой новости.