Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова показала фото со свадьбы дочери

Актриса и юмористка Ольга Картункова показала поклонникам фото со свадьбы 25-летней дочери. Виктория вышла замуж в июле этого года.

У звезды шоу «Однажды в России» двое детей от бывшего мужа Виталия — сын Александр и дочь Виктория. Пару лет назад Картункова сообщила фанатам о том, что женила наследника. Теперь же пришла очередь ее второго ребенка.

Девушка сказала «да» мужчине по имени Олег. Он ведет непубличный образ жизни, поэтому о нем мало что известно. До свадьбы они встречались несколько лет. Впервые их заметили вместе в 2017 году.

Подробностей прошедшего торжества Ольга пока не раскрывает. Она лишь поделилась фотографиями дочери, на которых она демонстрировала свадебный наряд. Виктория выбрала классическое белое платье с приспущенными рукавами. Как призналась юмористка, она лично участвовала в составлении образа.

«Это моя дочь! Моя девочка. Отважная, упрямая, красивая. А как она была прекрасна в свадебном платье, настоящая принцесса! Очень сложно было его выбрать и волнительно», — поделилась Картункова.