«Никогда не был бедным»: муж Лерчек рассказал о заработке после развода

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин рассказал, на чем планирует зарабатывать после развода с блогершей Лерчек. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

По словам предпринимателя, он никогда не испытывал нехватки денег и к тому же в достаточно раннем возрасте научился зарабатывать большие деньги — еще до того, как это стало возможно в соцсетях.

«Для тех, кто переживает, откуда будет мой доход. Во-первых, я никогда не был бедным. Во-вторых, с 21 года, это глубоко до Инстаграма* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), я уже зарабатывал хорошие деньги. В-третьих, бизнес, сопоставимый по выручке и прибылям с Letique, у меня был в 23-24 года», — поделился Чекалин.

Блогер отметил, что имеет внушительные сбережения. Он также признался, что в ближайшее время он намерен создать «что-то большое и глобальное», руководствуясь собственными знаниями и опытом. Бизнесмен добавил, что по-прежнему зарабатывает благодаря продаже рекламы в соцсетях.

«Не бедствую», — заключил он.

Ранее стало известно, что Артем Чекалин намерен отсудить у Лерчека 1,1 млрд рублей на фоне развода.

Также сообщалось, что в Москве адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания о разводе.