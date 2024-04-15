Активно делят имущество на фоне развода: Артем Чекалин отправил Лерчек иск на 1,1 миллиарда рублей

Блогеры Артем и Валерия Чекалины продолжают делить имущество на фоне развода. Заявление на расторжение брака, по данным СМИ, подала Лерчек. Теперь же с заявлением в суд обратился Артем. Он потребовал от супруги 1,1 млрд рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После прекращения уголовных дел в паре блогеров произошел раскол. Лерчек подала заявление на развод. Сначала общественность предполагала, что девушка сделала это ради пиара, однако разбирательство между супругами продолжает набирать обороты.

Так, на фоне развода и раздела имущества Артем подал иск к Валерии на 1,1 млрд рублей. За годы брака блогеры обзавелись дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом. Например, паре предстоит определить, кому достанется автомобиль Bentley Continental GT 2021 года за 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Артем Чекалин с января не жил с Лерчек. Молодой человек уговаривал супругу не разводиться.