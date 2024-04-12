Очередной скандал: адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания о разводе

В Москве состоялось очередное заседание по разводу Валерии и Артема Чекалиных. После его окончания адвокат блогера Лерчек убежала от представителей прессы.

Кадры с места события публикует портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. На них видно, как адвокат бежит от толпы журналистов и быстро садится в машину. Представители прессы открыли дверь в автомобиль, но правозащитница спрятала закрыла свое лицо сумкой.

Чекалины не приехали в суд. Недавно блогерша вышла в сториз со слезами на глазах. Она рассказала, что делала все, чтобы спасти отношения, но этого сделать не удалось.

Пока неизвестно, кто стал инициатором бракоразводного процесса.

Лерчек вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. У супругов за время брака родилось трое детей.

В конце 2023 года было прекращено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн. Семья заплатила 505 млн рублей налогов. Сейчас арест со счетов снят.

Ранее в Сети появилась информация, что Лерчек новостью о разводе лишь привлекла внимание к своей персоне, чтобы вновь начать много зарабатывать. Также развод может быть нужен паре, чтобы Артем взял на себя банкротство всех фирм и отвел возможные проблемы от жены. Потому что проблемы, связанные с долгами, у супругов все равно остались.