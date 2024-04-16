Илья Резник назвал Аллу Пугачеву сестрой, призвал покаяться и вернуться в Россию

Композитор Илья Резник назвал певицу Аллу Пугачеву сестрой. Он выразил надежду, что она покается и вернется в Россию.

Музыкант прокомментировал слухи, будто Пугачева уехала из страны не по своей воле – якобы, сильно настаивал муж. Резник заявил, ему «все равно», за кого певица выходит замуж – он видел разных ее супругов. Однако то, что говорит нынешний – Резника «шокирует».

Композитор придерживается мнения, что иноагенты не должны возвращаться в Россию. Другое дело – сама Пугачева.

«Я считаю ее своей сестрой, она меня – братом… Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили», - сказал Резник сайту mk.ru.

При этом композитор признался, что не ожидал отъезда Пугачевой в непростое для страны время. Ему хотелось, чтобы певица была со страной и людьми. Резник отметил: Пугачева могла уйти из жизни великой певицей, но не сейчас. Его позиция на этот счет исполнительнице известна.

В том же интервью Резник заявил, что не планировал поздравлять Пугачеву с юбилеем публично. Однако ролик с поздравлением выложил в Сеть актер Стас Садальский.