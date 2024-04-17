Певица Манижа после сочувствия террористам осталась без концертов и подняла цены за корпоративы

Выразившая сочувствие террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити холл», певица Манижа Сангин пожаловалась на массовую отмену выступлений в России, Белоруссии и Казахстане. По данным Telegram-канала Mash, единственным заработком 32-летней артистки остались корпоративы, за которые она теперь просит 1,5 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем ранее.

Кроме того, в райдер Манижи входит оплата перелета в бизнес-классе с ребёнком и продюсером, автомобиль представительского класса и номер люкс в гостинице.

Также представлявшая Россию на Евровидении в 2021 году артистка требует предоставить две тарелки мясного и сырного ассорти, кокосовое молоко, бутылку шампанского и сладости. В случае игнорирования одного из пунктов райдера Манижа обещает отказаться от выступления.

Напомним, певицу возмутило, что задержанных террористов из «Крокуса» избили при задержании. В этом исполнительница увидела проявление бесчеловечности.

После этого главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направили бумагу с просьбой проверить Манижу по статье об оправдании терроризма. Инициатором стал соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов.