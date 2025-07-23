Арсений Бородин рассказал, как Сергею Лазареву стало плохо на съемках шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!». Певец вспомнил об инциденте в беседе с сайтом «Страсти».

Арсений Бородин, как и Сергей Лазарев, входит в состав экспертов проекта. По словам певца, Сергей с трепетом относится к участникам шоу и всегда переживает за их судьбу. Однажды накал страстей был настолько высок, что Лазареву стало плохо. Бородин увидел побледневшего коллегу и почувствовал доносящийся от него запах лекарства.

«Помню, как однажды почувствовал на стене запах Корвалола, посмотрел в сторону Сережи (мы на одном ряду сидим), а он белый весь, плохо ему стало. Я говорю: «Ты чего так переживаешь? Нельзя так близко к сердцу все это принимать». А он: «Я не могу, не могу тут больше быть, я так все здоровье угроблю». Я увидел, как он переживает, как погрузился в проект «Ну-ка, все вместе!» за все эти годы», — высказался артист.

В конце 6-го сезона Лазарев принял решение покинуть проект, но затем вернулся и вновь стал лидером сотни. По словам Арсения, он рад возвращению Сергея. При этом артист не отрицает, что у коллеги большие нагрузки: помимо съемок в шоу, Лазарев гастролирует и задействован в других проектах. Именно поэтому, по словам Бородина, решение о возвращении в «Ну-ка, все вместе!» далось Сергею нелегко.

«Сейчас, когда мы ездили на кастинги, в один из вечеров за ужином в ресторане Сережа рассказывал, насколько тяжело было принять ему это решение, ведь это большое давление для человека с его нагрузкой: он много работает, постоянно находится в каких-то съемках, в турах, выступает, ставит тяжелейшие шоу – театральные, музыкальные, хореографические. И при такой нагрузке досконально знает все про проект «Ну-ка, все вместе!». Это вызывает только уважение и говорит о том, что ему не все равно, что он очень любит то, что он делает», — рассказал артист.

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