Отомстил после развода: Никита Пресняков публично оскорбил бывшую жену Алену Краснову

Певец Никита Пресняков публично оскорбил бывшую жену после новости о разводе. В личном блоге сын Кристины Орбакайте «передал привет» Алене Красновой из США, выбросив в мусорное ведро статуэтку, которую ранее ей подарил.

Этим летом 28-летняя супруга Никиты Преснякова вернулась в Москву из Америки без мужа, подогрев слухи о разладе в браке. Уже в августе Алена Краснова объявила о разводе с музыкантом, с которым состояла в отношениях 10 лет. Теперь артист решил отомстить жене и опубликовал в соцсети видео из своей квартиры, на котором, насвистывая, выбросил в мусорное ведро золотую статуэтку в форме «Оскара» с надписью «Best wife» («Лучшая жена»). Судя по всему, когда-то певец подарил ее модели.

Напомним, пара состояла в браке с 2017 года, но периодически в Сети появлялись слухи об их расставании. Известно, что последние три года Никита Пресняков и Алена Краснова проживали в США, но иногда возвращались в Россию. Прошлым летом супруги приезжали в страну, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. После этого солист группы MULTIVERSE уехал в Америку, а его жена задержалась в РФ на три месяца, что подогрело слухи о разрыве пары. Позднее пара воссоединилась в США и опровергла домыслы, однако 19 августа этого года они объявили о разводе.

