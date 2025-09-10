«Близость — это сложный момент»: певец Стас Пьеха объяснил отсутствие у него отношений

Певец Стас Пьеха объяснил причину, почему после первого брака до сих пор не обзавелся постоянным отношениями. По словам артиста, во всем виновато его детство и отсутствие близости с матерью.

45-летний исполнитель поделился этим в эфире программы «Однажды…» на канале НТВ.

«Близость — это сложный момент. Она на какое-то короткое время может быть — месяц, два… Но в долгие отношения идти очень тяжело, когда у тебя нет детского опыта многолетней близости с матерью. При этом близость эта нужна», — рассказал певец.

В браке артист был только однажды. Его первой и пока единственной супругой была модель Наталия Горчакова. У пары родился сын Петр. С тех пор у Стаса было несколько романов, однако ни один из них не закончился походом к алтарю.

Однако сам Пьеха не унывает и до сих пор верит, что еще встретит свою единственную.

«Не всегда хочется засыпать от гонок в голове, что я один, я взрослею, не успеваю. Иногда хочется, чтобы рядом кто-то лежал — обнять, успокоиться и уснуть. Бывает такое желание», — признался артист.

Ранее Стас Пьеха рассказал о создании собственной реабилитационной клинике.