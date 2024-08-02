Никита Пресняков отказался от лечения в США и приехал в РФ из-за нехватки денег. Об этом сообщает Экспресс газета.

Летом 2024 года стало известно, что внук Аллы Пугачевой вернулся из США в Россию. Поговаривали, певец прилетел ради встреч с семьей и осмотра у врачей. Инсайдер заявил, что Никита уже много лет страдает от полипов в желчном пузыре. В США лечение и обследования стоят дорого, поэтому он занимается своим здоровьем в России.

Отметим, что Пресняков уже давно проживает в США, куда уехал вместе с возлюбленной. Никита по-прежнему занимается музыкальной карьерой, но, по данным СМИ, он не пользуется спросом у зарубежной публики.

Ранее сообщалось, что 33-летний певец Никита Пресняков уехал из России в Испанию к отцу и братьям. Подробности читайте в этой новости.

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