33-летний певец Никита Пресняков уехал из России в Испанию к отцу и братьям. Владимир Пресняков поделился семейным фото в соцсети.

Не так давно Никита Пресняков вернулся из США в Россию. По данным СМИ, певец приезжал на лечение и ради записи в студии. Как выяснилось, Никита вновь улетел из страны. На этот раз он отправился на семейный отдых с отцом. Семейство обосновалось в Испании. Владимир Пресняков опубликовал кадр, на котором он запечатлен с Никитой и с сыновьями от Натальи Подольской.

«Мои Преснячки», — лаконично подписал кадр музыкант.

К слову, пользователи Сети отметили сходство старшего сына с отцом.

«Никита — красавчик! Похож на папу Вову», — заявили подписчики.

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