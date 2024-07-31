НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 июля 2024, 21:01
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«Алла мне не подружка»: Зверев рассказал о возвращении Пугачевой в Россию

Сергей Зверев отказался называть Пугачеву «подружкой» и заявил, что она вернется.
«Алла мне не подружка»: Зверев рассказал о возвращении Пугачевой в Россию

© Komsomolskaya Pravda/East News

Стилист Сергей Зверев отказался называть певицу Аллу Пугачеву «подружкой». Также он заявил о возвращении Примадонны в Россию.

Комментарий звезды приводит сайт mk.ru. Журналисты встретили Сергея на светском мероприятии и поинтересовались, как складываются отношения с «подружкой».

На это Зверев ответил: «Алла мне – не подружка... Алла Борисовна – моя муза!»

Отъезд Примадонны не поменял его отношения к певице. Зверев признается: Пугачева останется его музой навсегда.

Стилист рассказал, что певица ассоциируется у него с детством, когда из каждого окна слышалась песня «Арлекино».

Зверев и Пугачева не видятся, хотя певица снится ему, когда происходят неприятности. На вопрос, вернется ли она в Россию, знаменитость отвечает: «А куда она денется-то? Конечно, вернется».

Ранее Зверев заявил, что Пугачева в Юрмале выглядела «шикарно». Так он прокомментировал заявления о том, что внешность певицы пострадала в результате пластики.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Сергей Зверев
Алла Пугачева
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