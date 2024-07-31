«Алла мне не подружка»: Зверев рассказал о возвращении Пугачевой в Россию

Стилист Сергей Зверев отказался называть певицу Аллу Пугачеву «подружкой». Также он заявил о возвращении Примадонны в Россию.

Комментарий звезды приводит сайт mk.ru. Журналисты встретили Сергея на светском мероприятии и поинтересовались, как складываются отношения с «подружкой».

На это Зверев ответил: «Алла мне – не подружка... Алла Борисовна – моя муза!»

Отъезд Примадонны не поменял его отношения к певице. Зверев признается: Пугачева останется его музой навсегда.

Стилист рассказал, что певица ассоциируется у него с детством, когда из каждого окна слышалась песня «Арлекино».

Зверев и Пугачева не видятся, хотя певица снится ему, когда происходят неприятности. На вопрос, вернется ли она в Россию, знаменитость отвечает: «А куда она денется-то? Конечно, вернется».

Ранее Зверев заявил, что Пугачева в Юрмале выглядела «шикарно». Так он прокомментировал заявления о том, что внешность певицы пострадала в результате пластики.