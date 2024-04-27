Никита Пресняков объявил о концерте в Сан-Франциско словами «будет разрыв». Музыкант сделал анонс в соцсети.

Весной 2024 года Никита анонсировал гастрольный тур по США. 23 марта состоится концерт в Сан-Франциско.

«Будем всех очень ждать. Будет такой разрыв после того, что мы устроили», — заявил Никита.

По словам артиста, группа уже начала подготовку к концерту. По данным СМИ, Пресняков выступает с репертуаром из нулевых.

Ранее продюсер Евгений Бабичев оценил перспективы Никиты Преснякова в США. По его мнению, внук Аллы Пугачевой может вернуться в Россию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе». Первое выступление после паузы состоится в Дербенте. .