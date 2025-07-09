Никита Михалков заявил, что против россиян ведется информационная сетевая война. Режиссер рассказал о существующей опасности в эфире шоу «Бесогон».

Журналисты обратили внимание на авторское шоу Михалкова «Бесогон», в котором он указал на опасность информационной сетевой войны, ведущейся против россиян. Режиссер отметил, что говорил об этом еще в 2014 году.

Особенно Михалкова беспокоят создаваемые искусственным интеллектом фейковые изображения. По его мнению, россиянам важно использовать отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, поскольку зарубежные технологии выполняют задачи, выгодные и удобные разработчикам системы.

«Перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных. Таким образом, алгоритм, например, может указать машине, что России — нашей культуры, науки, музыки, литературы — просто не существует», — говорил Михалков в эфире шоу.

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