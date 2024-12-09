В Сети вспомнили предсказания Жириновского о падении режима Асада в Сирии. Об этом сообщает Экспресс газета.

8 декабря президент Сирии Башар Асад сбежал из страны в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Ранее повстанческие вооруженные группы без сопротивления захватили Дамаск.

Выяснилось, что об опасности переворота в Сирии еще 10 лет назад говорил Владимир Жириновский. Правда, были и детали, которые не сбылись.

«Они найдут обходные пути и сокрушат режим, и прольется кровь. И в дело вмешается Турция», — рассказывал политик.

Жириновский заявлял, что Турции выгодно стать региональной державой и показать сторонницей демократии. Однако в конфликт эта страна не вмешивалась.

Ранее мы писали о том, что на телеведущего Бориса Корчевникова планировалось нападение.