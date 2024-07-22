Михалков прокомментировал слухи о своей причастности к делу против Беркович*

Российский режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «Бесогон» отреагировал на обвинения в свой адрес по поводу доноса на режиссера Евгению Беркович* (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его слова приводит Brief.

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович*, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду», — высказался кинематографист.

Так Михалков прокомментировал заявление журналистки Юлии Таратуты** (признана иноагентом на территории РФ) в эфире одного из телеканалов — журналистка утверждала со ссылкой на собственные источники, что Михалков пожаловался на режиссера председателю СК РФ Александру Бастрыкину в бане.

Михалков уточнил, что не доносил на Беркович*, поскольку слово «донос» не подходит для подобной ситуации.

«Донос — это когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович* идет с 20-го года, стихи ее читают, печатают», — высказался он.

Напомним, что она и Светлана Петрийчук*** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) стали фигурантками уголовного дела в начале мая прошлого года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

8 июля 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил их к шести годам лишения свободы.

Ранее мы писали, что 21-летняя внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж.

*(внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов)