«Взыграло режиссерское эго»: Екатерина Андреева раскрыла, почему с ней не общается Никита Михалков

Ведущая информационной программы «Время» Екатерина Андреева рассказала о многолетней ссоре с режиссером Никитой Михалковым после попыток убедить его не менять исполнительницу главной роли во второй части фильма «Утомленные солнцем».

«Я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех, кого можно. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным и после этого со мной много лет не разговаривал», — сказала Андреева в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Как пояснила телеведущая, раньше они с Михалковым поддерживали дружеские отношения, поэтому он дал ей прочитать сценарий нового фильма. Екатерина призналась, что сюжет был «великим», но замена актрисы, исполнявшей роль Маруси – жены главного героя, все испортила.

Отметим, что в первой части фильма эту роль сыграла актриса Ингеборга Дапкунайте, в последующих частях трилогии Марусю играла Виктория Толстоганова.

В 2022 году Дапкунайте выступила против СВО и уехала в Бельгию. Она продала свою трехкомнатную квартиру на Никитском бульваре в Москве. Кроме того, у нее накопился долг перед российской налоговой – 547 тысяч рублей.

Ранее Екатерина Андреева рассказала, что однажды возле телецентра «Останкино» на нее напал маньяк. Мужчина продолжительное время следил за ней, а когда приблизился, телеведущая отбилась от него с помощью силы мысли.