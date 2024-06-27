Никита Михалков рассказал, зачем он поднимает рюмку в конце каждого «Бесогона»

Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, почему он поднимает рюмку в конце каждой передачи «Бесогон». Об этом сообщается в Telegram-канале «Бесогон».

Режиссер привел фрагмент из киноленты Бориса Барнета «Подвиг разведчика», где Павел Кадочников исполняет роль советского разведчика. В эпизоде застолья немецких офицеров, когда все пьют за победу Гитлера, Кадочников в форме немецкого офицера выдерживает паузку и выпивает рюмку со словами: «За нашу Победу!».

«Если у вас и после просмотра этого эпизода останется вопрос, тогда вашим детям не стоит смотреть фильм “Подвиг разведчика”, хотя фильм замечательный», - резюмировал Михалков.

Ранее Никита Михалков раскрыл причину побега музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) из России.

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