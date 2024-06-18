Никита Михалков раскрыл причину побега Андрея Макаревича* из России

Известный режиссер и актер Никита Михалков поделился мнением о музыканте Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ), уехавшем из России. Об этом он заявил в эфире авторской передачи «Бесогон ТВ».

В рамках программы кинематографист рассуждал о вседозволенности в Европе и напомнил, как западная культура стала «шлаком истории». Михалков отметил, что Макаревич* на протяжении всей жизни зарабатывал в России, однако оставался под гнетущим влиянием Запада, вследствие чего и эмигрировал за границу при подходящей возможности.

Режиссер охарактеризовал лидера группы «Машина времени» фразой, которая принадлежит самому Макаревичу*.

«Мне не нравится то, что какие-то вещи делаются очень медленно. <…> Когда ты привыкаешь, что тебе доставка приезжает через три часа из магазина, это хорошо и удобно. И тогда ты не понимаешь, а почему через четыре дня. <…> Почему мастера надо ждать две недели. И почему он, собака, так дорого стоит», — высказался Михалков.

Артист уточнил, что для таких людей, как Макаревич* неважно, где именно Родина, поскольку им важнее находиться там, «где удобнее».

«А для Макаревича* Родина там, где быстрей доставка», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что прилетевший в Австралию Андрей Макаревич* оконфузился в буфете аэропорта.

*(признан иноагентом на территории РФ)