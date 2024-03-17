Никита Кологривый заявил, что вместо Жириновского лучше сыграл бы Стеньку Разина

Актер Никита Кологривый опроверг информацию о том, что он сыграет политика Владимира Жириновского. Он рассказал, что слухи появились благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Все началось с того, что сняли мою шапку из «Слова пацана» и сравнили с шапкой Жириновского. Мол, они похожи. Владимир Вольфович нравился мне как политик. Но это уже Бог решит, сыграю я его или нет. Есть другие актеры, кто исполнил бы роль Жириновского лучше, чем я. Я бы лучше сыграл Стеньку Разина», - сказал Кологривый в беседе с Kp.ru.

Он также признался, что не умеет играть положительных героев, но отлично изобразит бандита.

«Во мне больше греха, чем блага. И вообще, я не видел в кино ни одной положительной роли, которая меня привлекала бы», - разоткровенничался Кологривый.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что талант - это не успех. Актер призвал всех родителей, чьи дети мечтают о профессии, никогда не говорить им о том, что у них ничего не получится.

«Иначе вы родите очередное эмоционально больное поколение. Дайте детям веру, что они все смогут», - заключил Никита.

Ранее мы сообщали, что Кологривый стал гостем кинофестиваля «Семейные традиции», который проходит в Новосибирске. Актер появился на красной дорожке мероприятия и встал в планку по просьбе местного блогера.