В Новосибирске актер Никита Кологривый встал в планку на красной дорожке. Об этом сообщает aif.ru.

Никита Кологривый стал гостем кинофестиваля «Семейные традиции», который проходит в Новосибирске. Актер появился на красной дорожке мероприятия, где в этот момент находилась блогерша Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла».

Девушка предложила актеру встать в планку, на что Кологривый ответил согласием.

«Очень полезное упражнение. Это упражнение раньше было у самураев, 10 минут все должны были стоять с утра», - заявил он.

В какой-то момент Платонова предложила усложнить задачу и подняла вместе с Кологривым одну ногу. Как передали журналисты, которые были свидетелями фитнес-уроков, в конце блогерша шлепнула актера по ягодице.

Ранее мы писали о том, что на фестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске закончились места. Сообщалось, что мероприятие планируют посетить около 3000 человек.