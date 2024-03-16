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Опубликовано 16 марта 2024, 14:11
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В Новосибирске актер Никита Кологривый встал в планку на красной дорожке

В Новосибирске актер Никита Кологривый встал в планку на красной дорожке

© Starface.ru

В Новосибирске актер Никита Кологривый встал в планку на красной дорожке. Об этом сообщает aif.ru.

Никита Кологривый стал гостем кинофестиваля «Семейные традиции», который проходит в Новосибирске. Актер появился на красной дорожке мероприятия, где в этот момент находилась блогерша Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла».

Девушка предложила актеру встать в планку, на что Кологривый ответил согласием.

«Очень полезное упражнение. Это упражнение раньше было у самураев, 10 минут все должны были стоять с утра», - заявил он.

В какой-то момент Платонова предложила усложнить задачу и подняла вместе с Кологривым одну ногу. Как передали журналисты, которые были свидетелями фитнес-уроков, в конце блогерша шлепнула актера по ягодице.

Ранее мы писали о том, что на фестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске закончились места. Сообщалось, что мероприятие планируют посетить около 3000 человек.

Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
актер
планка
Никита Кологривый