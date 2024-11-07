Никита Кологривый проигнорировал коллег по «Слову пацана» на премии журнала. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась премия журнала «OK!» под названием «Больше, чем звезды». Мероприятие посетили Юлия Пересильд с дочкой, Анастасия Красовская, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров и Никита Кологривый. Выйдя на красную дорожку, Никита заявил, что редко бывает на мероприятиях из-за занятости.

«Редко появляюсь на подобных мероприятиях, потому что занят работой в кино. Слава богу, есть проекты. Я надеюсь, что это связано с моим опытом предыдущим. С большим количеством работы в другом кино», — высказался артист.

Примечательно, что на премии был почти весь актерский состав сериала «Слово пацана»: Анна Пересильд, Слава Копейкин, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, а также режиссер проекта Жора Крыжовников. Увидев коллег по сериалу, Никита стремительно убежал. Он сделал вид, что разговаривает по телефону, и прошел мимо них.

Ранее актер Никита Кологривый признался, что для него деньги важнее творчества в карьере. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актрису Юлию Хлынину заподозрили в разводе с миллионером и романе с коллегой.