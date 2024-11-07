Актрису Юлию Хлынину заподозрили в разводе с миллионером и романе с коллегой. Об этом сообщает StarHit.

В 2020 году Юлия вышла замуж за миллионера Алексея Милевского. Несмотря на брак, актриса избегала вопросов о личной жизни и никогда не делилась ее подробностями. Как предполагает источник, в жизни Хлыниной могли произойти перемены: на премии журнала OK! AWARDS ее заметили в объятиях 31-летнего актера Сергея Волкова. Они провели весь вечер вместе, держась за руки. Увиденное натолкнуло журналистов на мысль о разводе Юлии.

Отметим, что Волков — одинокий мужчина: в 2023 году он развелся после четырех лет брака.

На данный момент актеры не комментировали слухи о романе.

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