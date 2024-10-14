«Если не заплатят, то нечего и стараться»: Никита Кологривый сделал заявление о своей карьере

Актер Никита Кологривый признался, что снимается в кино ради денег. По его словам, хорошая оплата гораздо важнее творчества.

В своем Telegram-канале Никита обратился к поклонникам и спросил, что для них предпочтительнее – долго и качественно делать работу или быстро. Сам он рассказал, что любит заниматься делами легко и весело. Да и в целом долгое и кропотливое творчество – это не про него. Он заявил, что выбирает всегда деньги.

«Ребят, я вообще не про творчество. Мне лишь бы бабки получить побыстрее. Надя, мне сегодня заплатят? Если да, то мы сегодня работаем, а если не заплатят, то нечего и стараться, ребят. И последнее — мудрость дня: на халяву и уксус сладкий!» - отметил Никита.

Напомним, что Никита Кологривый прославился благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако из-за интервью после выхода проекта он попал в большой скандал. Дело в том, что в разговоре с журналистом он негативно высказался о своих коллегах. А после этого актер устроил дебош в одном из заведений Новосибирска, из-за которого он даже попал в полицию.

Ранее Никита Кологривый поделился мнением, что в эпоху 90-х было много всего доброго и хорошего.