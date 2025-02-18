Никита Кологривый поддержал больного раком Отара Кушанашвили после его критики. Актер рассказал о встрече с журналистом в соцсети.

После выхода сериала «Слово пацана» на Никиту обрушилась слава. Тогда актер стал критиковать коллег и устраивать скандалы на съемочных площадках. Узнав о поведении Никиты, Отар негативно высказался в его адрес, усомнившись в таланте. Как выяснилось, знаменитостям удалось помириться. Актер навестил тяжелобольного журналиста и заявил, что был рад его критике.

«Я впервые обрадовался встрече с критикой, когда узнал о ней из вашего шоу. Ваша мама посоветовала бы мне дружить с вами, потому что чувство юмора у вас хорошее», — высказался Кологривый.

Никита добавил, что любит жить, как Отар, и издеваться «над душными и скучными людьми».

Также актер поддержал Отара в борьбе с раком.

«Я желаю, чтобы путь, который вы сейчас проходите, помог таким, как я», — резюмировал он.

В конце опубликованного ролика знаменитости обнялись.

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