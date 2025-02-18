«Просто недопустимо»: Светлана Бондарчук призвала оставить в покое больного раком Лисовца

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Владислав Лисовец болен раком. После 52-летний стилист вышел на связь и не стал отрицать тревожные слухи. Экс-супруга Федора Бондарчука Светлана поддержала телеведущего и призвала не давить на него.

56-летняя светская львица пожелала Владиславу от всей души здоровья и понадеялась, что с ним все в порядке. Светлана подчеркнула: каждый человек принимает решение делиться своей болезнью с аудиторией или нет. Некоторым проще открыто говорить о недуге, получая поддержку людей, а кто-то совершенно не хочет огласки, отметила она.

«И это их полное право. Одним внимание дает силы, у других — забирает. Никто не должен бесцеремонно лезть в чужую медицинскую книжку. Это просто недопустимо», — написала телеведущая в своем блоге.

Бондарчук давно знакома с Лисовцом и поддерживала с ним дружеские отношения.

Напомним, Лисовец якобы узнал о раке осенью 2024 года, когда обратился в больницу с жалобами на самочувствие. Обследование выявило у стилиста опухоль на поздней стадии. Первый этап терапии не принес успеха - у звезды начали выпадать волосы, а на изменение в его состоянии обратили внимание поклонники.

Стилист признался, что его мать тяжело восприняла новость о раке. 80-летняя женщина не смогла сдержать слез.