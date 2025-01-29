«Я понимаю и знаю, насколько она важна»: Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

Российский актер и выпускник ГИТИСа Никита Кологривый решил помочь молодым коллегам, которые оканчивают театральный вуз. Он учредил именную стипендию для студентов, передает Telegram-канал ГИТИС.

В институте театрального искусства рассказали, кто будет получать премию. Счастливчиком оказалась студентка актерского факультета, Мастерской Бориса Морозова. Для этой мастерской именная стипендия стала первой в истории.

По словам Кологривого, он понимает необходимость студентов в этих деньгах. Актер заявил, что молодым людям надо банально закрывать бытовые потребности.

«Я понимаю и знаю, насколько она важна. Финансовая поддержка необходима каждый месяц, чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности. Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня», — поделился Никита.

Ранее Кологривый отреагировал на номинацию Юры Борисова на «Оскар». Он выложил в своем блоге мем, посвященный событию.