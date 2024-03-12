Никас Сафронов вспомнил о последних годах жизни Светланы Моргуновой

Российский художник Никас Сафронов рассказал о последних годах жизни диктора Светланы Моргуновой. Его слова приводит Kp.ru.

По словам художника, Моргунова является настоящей легендой и иконой советского телевидения. Сафронов отметил, что в последние годы диктор страдала от проблем со здоровьем. Возраст и состояние здоровья не позволяли Моргуновой появляться на публике и принимать участие в съемках телешоу.

«Хотела, чтобы ее запомнили той Светланой Моргуновой, которая могла и горы свернуть, и коня на скаку остановить. Сделала исключение лишь дважды. В прошлом году телевизионщики сами приезжали к ней домой. А до этого она сама приезжала на съемочную площадку», — поделился Никас.

Художник отметил, что на здоровье диктора негативно отразилась смерть сына Максима, который ушел из жизни после борьбы с тяжелым случаем коронавируса.

«Он был ее главным помощником и опорой по жизни. В него она вложила все свои силы и сердце», — добавил он.

Напомним, о смерти 84-летней Светланы Моргуновой стало известно 10 марта. Причиной смерти знаменитого диктора стал отрыв тромба.

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