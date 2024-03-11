«Останется при мне»: раскрыта главная ценность, которую Моргунова унесет в могилу

Композитор Владимир Евзеров рассказал про профессиональный секрет диктора Светланы Моргуновой. Своей главной ценностью знаменитость считала умение объявлять никому не известных людей так, как будто они популярны.

Подробности приводит сайт mk.ru.

В окружении Моргуновой спрашивали: «Как же ты так объявляешь никому не известных людей, как будто они известны всем?!»

На это Моргунова отвечала: «Это моя главная ценность останется при мне, никому не достанется». Диктор верила, что «из неизвестного артиста что-нибудь обязательно получится».

Евзеров вспоминает о ней как человеке с безупречным знанием русского языка. По словам композитора, диктор «была чудо как хороша», ему запомнились всегда прекрасное настроение Моргуновой, умение быть душой компании. Также диктор «любила анекдоты» и рассказывала их блестяще. Композитор говорит, что Моргунова не допускала ошибок в речи, никогда не позволяла себе ругательства, а устное народное творчество употребляла «всегда к месту».

Ранее сообщалось, что Моргунова умерла в возрасте 84 лет. Причиной стал оторвавшийся тромб. Диктора похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище в Москве.