«Останется при мне»: раскрыта главная ценность, которую Моргунова унесет в могилу
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Композитор Владимир Евзеров рассказал про профессиональный секрет диктора Светланы Моргуновой. Своей главной ценностью знаменитость считала умение объявлять никому не известных людей так, как будто они популярны.
Подробности приводит сайт mk.ru.
В окружении Моргуновой спрашивали: «Как же ты так объявляешь никому не известных людей, как будто они известны всем?!»
На это Моргунова отвечала: «Это моя главная ценность останется при мне, никому не достанется». Диктор верила, что «из неизвестного артиста что-нибудь обязательно получится».
Евзеров вспоминает о ней как человеке с безупречным знанием русского языка. По словам композитора, диктор «была чудо как хороша», ему запомнились всегда прекрасное настроение Моргуновой, умение быть душой компании. Также диктор «любила анекдоты» и рассказывала их блестяще. Композитор говорит, что Моргунова не допускала ошибок в речи, никогда не позволяла себе ругательства, а устное народное творчество употребляла «всегда к месту».
Ранее сообщалось, что Моргунова умерла в возрасте 84 лет. Причиной стал оторвавшийся тромб. Диктора похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище в Москве.