Знакомила зрителей с программой телепередач: скончалась диктор Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР с 1961 года Светлана Моргунова ушла из жизни. Подробности ее смерти пока не приводятся.

Трагичную новость сообщил Telegram-канал Readovka. На момент кончины известному советскому диктору было 84 года.

Моргунова работала на Центральном телевидении Советского Союза с 60-х годов. Она знакомила зрителей с программой телепередач. Кроме того, Светлана Михайловна отвела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек». Также ее можно было увидеть в некоторых выпусках «Утренней почты».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер кинооператор и режиссер Михаил Суслов. Под его руководством был снят фильм «Тихий дон». Помимо Советского Союза, Суслов занимался созданием кинолент в Соединенных Штатах.