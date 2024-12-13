Сдал лучший друг: сидящий под домашним арестом экс-муж Лерчек закрутил новый роман

Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин, по всей видимости, времени зря не терял и даже под домашним арестом наладил личную жизнь. Об этом рассказал его лучший друг Николай Сердюков. Правда, личность таинственной возлюбленной не раскрыл.

После расставания с Лерчек Артем довольно быстро оправился и начал новые отношения. Его девушкой стала молодая блогерша Надежда Сенацкая. Их застали за страстным поцелуем на свадьбе друга Чекалина в августе 2024 года. Но этот роман длился недолго. Как только мужчина вновь столкнулся с проблемами с законом, романтике пришел конец, и Артем остался один.

Сейчас блогер находится под арестом, поэтому не может делиться подробностями личной жизни. Но за него это сделал жених телеведущей Ксении Бородиной. Он отметил на своей странице в соцсети, что на любовном фронте у Чекалина все в порядке.

«Артем Чекалин находится в отношениях с девушкой прекрасной. И я за него очень рад. Думаю, у них все будет хорошо», - заявил Сердюков.

Николай дал понять, что этот роман длится уже довольно давно, поэтому у других девушек заполучить Артема просто нет шансов.

Ранее бывшая возлюбленная Артема Чекалина рассказала об их отношениях.