«Никаких "женилок"»: судьба программы «Давай поженимся» решена

Долгое время программа «Давай поженимся» являлась украшением федерального канала. Однако внезапно для всех шоу перестали выпускать в эфир, а весь звездный коллектив распустили. Теперь бессменная ведущая Лариса Гузеева развивает собственное дело, а сваха Роза Сябитова принимает участие в других передачах. Многие поклонники искренне надеялись на то, что в скором времени «Давай поженимся» вернется на экраны ТВ, однако источник, приближенный к ситуации, опроверг эти домыслы.

Так, в беседе с «КП» инсайдер заявил: будущее данного шоу весьма туманно, вот почему в этом сезоне его ждать точно не стоит. «Никаких съемок "женилок" не запланировано. Неясно, будут ли они даже в долгосрочной перспективе», — сообщил источник информации.

Также «КП» пишет: когда-то создатели передачи задумывались о смене формата. По их мнению, «Давай поженимся» можно сделать более общественным, социальным, поскольку «времена меняются».

Ранее Роза Сябитова спровоцировала слухи о новом сезоне передачи. В своей социальной сети знаменитость выразила мнение о том, что у шоу должна быть новая молодая ведущая. Роза даже опубликовала с ней кадр из места, крайне напоминающего студию «Давай поженимся». Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети раскритиковали 63-летнюю Ларису Гузееву после преображения. Что именно не понравилось фолловерам — смотрите здесь.