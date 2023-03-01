«Верните нам Ларису»: 63-летнюю Гузееву назвали жертвой пластики
«Губы увеличила»: поклонники раскритиковали 63-летнюю Ларису Гузееву после преображения.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Телеведущая Лариса Гузеева после ухода из всеми любимой программы стала активно вести социальные сети и заниматься разнообразными делами. Она продвигает новый бизнес – продажу домашних пельменей. А недавно вернулась из Израиля. Знаменитость опубликовала в личном микроблоге свежие фото, на которых поклонники с трудом ее узнали.
В многочисленных интервью Гузеева хвасталась своей природной красотой и уверяла, что пластика ей ни к чему. Но на новых снимках пользователи Сети решили, что Лариса слишком сильно преобразилась.
«Я с собой помирилась. И вам пусть будет что хотите», — подписала публикацию теледива.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
По мнению многих, звезда будто вышла из кабинета косметолога или пластического хирурга. Некоторые были шокированы и упомянули о ботоксе, который сделал из женщины надувную куклу.
«Это кто на фото?», «Верните нам Ларису», «И вы в губах», «Лицо отфотошопила и перестала быть узнаваемой. Стала как все сделанные — искусственно!», «На космонавта похожа», «Что за космонавт?», «Искусственные губы, верните Ларису», «Губы увеличила», — высказались подписчики в соцсети.
Телеведущая пока не ответила на высказывания подписчиков, но иногда даже спорит с публикой. Она не любит хейт в свою сторону, поэтому легко может написать любому из фанатов. Часто в комментариях можно увидеть от Гузеевой матерные слова.
Ранее мы писали о том, как Лариса Гузеева намекнула на получение израильского гражданства. Напомним, что после отъезда телеведущей многие СМИ писали о том, что звезда, возможно, навсегда покинула Россию и перебралась жить в теплую страну. Еще больше слухов появилось после того, как кто-то заметил Гузееву в миграционной службе. Знаменитость вернулась, но удивила поклонников высказыванием.