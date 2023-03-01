«Верните нам Ларису»: 63-летнюю Гузееву назвали жертвой пластики

Телеведущая Лариса Гузеева после ухода из всеми любимой программы стала активно вести социальные сети и заниматься разнообразными делами. Она продвигает новый бизнес – продажу домашних пельменей. А недавно вернулась из Израиля. Знаменитость опубликовала в личном микроблоге свежие фото, на которых поклонники с трудом ее узнали.

В многочисленных интервью Гузеева хвасталась своей природной красотой и уверяла, что пластика ей ни к чему. Но на новых снимках пользователи Сети решили, что Лариса слишком сильно преобразилась.

«Я с собой помирилась. И вам пусть будет что хотите», — подписала публикацию теледива.