Никаких слез и извинений: из бара Ивлеевой убрали коктейли с намеком на «голую» вечеринку

В новом баре Насти Ивлеевой Nudles убрали коктейли с намеком на «голую» вечеринку. По сообщению Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, это заведение в центре Москвы может принадлежать известному блогеру.

СМИ писали об открытии нового заведения, в меню которого есть коктейли с интересными названиями. Среди них: «Коктейль с извинениями», «Слезы Ивлеевой» и «Почти голый коктейль». Когда журналисты обратили внимание на это, то меню неожиданно поменялось. Теперь там можно приобрести лишь «Самурайский» или «Инь, янь, похулигань».

Кроме того, ранее в меню была фотография Насти Ивлеевой, а теперь там изоображена брюнетка.

По данным источника, в день открытия людей было мало. Пока только несколько гостей и официантов. Упоминания о блогере пропали незадолго до открытия, а сотрудники говорят, что не знают, кто хозяин заведения. Но СМИ пишут, что это Настя и бизнесмен Дмитрий Пичугин. Ивлеева давно мечтала об открытии бара.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит в жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этом материале.

Также стала известна реакция телеведущей Ксении Собчак на устроившего дебош в баре Никиту Кологривого. Она написала об этом в соцсетях.