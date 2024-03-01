Попытки извиниться, проверки и затворничество: что происходит в жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки
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В ночь с 20 на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с дресс-кодом «почти голые». Мероприятие организовала блогер Настя Ивлеева. В клуб Mutabor съехались звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита, Ольга Орлова и многие другие.
Некоторых россиян возмутили появившиеся в Сети фотографии знаменитостей в откровенных нарядах. Почти сразу же в адрес звезд начали звучать призывы отменять их выступления и вырезать номера из уже отснятых телепрограмм. Досталось и Насте Ивлеевой, которая организовала скандальную вечеринку.
Извинения Насти Ивлеевой, которые не помогли
Столкнувшись с критикой, Ивлеева поспешила 24 декабря записать видео с извинениями. Она рассказала, что всем участникам вечеринки были разосланы приглашениями с указанным дресс-кодом, который каждый интерпретировал по-своему. Отличительной чертой обращения стал свитер, в котором блогерша записывала извинения – позже этот модный тренд переняли и другие участники вечеринки.
«Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед обществом и своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ», - рассказывала она.
26 февраля с похожими обращениями выступили и другие участники вечеринки: Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.
Впрочем, извинения не помогли знаменитостям – их продолжили «отменять» на российском ТВ. А в адрес Насти Ивлеевой посыпались иски с претензиями на миллионы рублей. Кроме того, от блогерши отвернулись все ее рекламодатели.
После этого Ивлеева извинилась во второй раз. Она подчеркивала, что понимает причины гнева в свой адрес и попросила дать ей еще один шанс. Но и это обращение не помогло – критика, поступающая в адрес блогерши, не прекратилась.
Уже 30 декабря в Telegram-канале Ивлеевой появился первый пост, посвященный ситуации между Россией и Украиной. В нем она принесла соболезнования всем, кто пострадал от обстрела Белгорода.
«Белгород. Дети. Мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», - написала она.
После этого поста многие патриотически-настроенные активисты припомнили Ивлеевой ее пост в соцсетях в начале конфликта между Россией и Украиной, в котором она выступала за мирные переговоры и прекращение огня.
В итоге должного эффекта пост, посвященный трагедии в Белгороде, не принес. Как и следующие сообщения Ивлеевой в соцсетях об обстреле Донецка 21 января, а также поздравление блогерши «тех, кто на фронте и в тылу» с 23 февраля.
Последней попыткой восстановить репутацию стало сообщение блогерши, посвященное обращению Владимира Путина к Федеральному собранию, которое прошло 29 февраля.
«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», - написала она.
Это сообщение собрало рекордные 108 тысяч дизлайков в Telegram-канале блогерши.
Реакция звезд и народа на поведение Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки
В конце февраля бывший замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что Настя Ивлеева собирается вслед за Филиппом Киркоровым посетить Донецк. По его словам, телеведущая хотела поехать с гуманитарной миссией, но была вынуждена перенести визит, так как госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных. Однако теперь неясно, появится ли она там в принципе, так как военкоры, бойцы и жители ДНР выступили против встречи с ней.
Сам Безсонов заявил, что подобные мероприятия сильно унижают обычных людей, так как они не заслужили быть массовкой для «переобувания провинившихся звезд». Также в Сети появилось обращение от народа Донецка, в котором они просили Настю не приезжать, потому что ее никто все равно не ждет.
Высказался против визита Ивлеевой и священник из Донецка иеромонах Феофан. Он отметил, что Донбасс – это не место для хайпа, и посоветовал блогеру, если она действительно хочет помочь, пройти курсы медсестры и только тогда ехать к раненным бойцам.
Но не только обычные россияне не поддерживают Настю. Негативно о ней и ее попытках вернуться к славе говорят и звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, актриса Яна Поплавская посмеялась над блогером и посоветовала ей вернуться к профессии мастера маникюра.
«Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование. Хотя я думаю взрослому человеку это не поможет, в том плане, что ее нутро не поменяется», - заявила Поплавская.
Раскритиковала Ивлееву и артистка Ольга Бузова, которую возмутил ее пост о послании президента Владимира Путина. Экс-звезда «Дома-2» оказалась шокирована тем, что взрослая женщина ни разу не смотрела обращения лидера страны.
«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», - сообщила Ольга в социальной сети.
Новые иски и проверки налоговой: какие проблемы остались у Насти Ивлеевой спустя 2 месяца после «голой» вечеринки
Спустя два месяца после скандальной вечеринки Настя Ивлеева все еще редко появляется в публичном пространстве и не посещает светские мероприятия. В последний раз она была замечена в середине февраля в Москве у кафе быстрого питания. Сообщалось, что блогер приезжала туда вместе со своим бойфрендом Борисом Махмуровым, чтобы купить фастфуд, а после они уехали к ней в загородный дом, из которого телеведущая практически не выходит.
В СМИ писали, что Настя во время затворничества пытается решить те проблемы, которые у нее возникли после «голой» тусовки. Известно, что на сегодняшний день все еще продолжаются рассмотрение материалов о недоплате налогов на 137 млн рублей. Также 15 февраля появилась информация, что ФНС запустила проверку ИП Насти Ивлеевой в деревне Разметелево. Его блогер зарегистрировала в 2016 году. Занимается организация по документам производством кинофильмов и телевизионных программ.
Что касается судебных разбирательств, то ни один иск так и не был удовлетворен. После скандального мероприятия в конце декабря 2023 года на Настю стали массово подавать заявления. Некоторые активисты требовали, чтобы она заплатила 1 миллиард рублей за организованную «арт-выставку». Однако за два месяца Ивлеева выплатила лишь 100 тысяч рублей – именно такой административный штраф ей назначили в Лефортовском суде Москвы.
Последний на сегодняшний день иск на 1 миллиард рублей зарегистрировали 12 февраля. Его подала некая Анастасия. Она также указала, что деньги должны быть зачислены в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Но пока заявление не продвинулось.
Почему Ивлееву не простят за «голую» вечеринку: объяснил продюсер
По мнению продюсера Павла Рудченко, такую мощную реакцию общества спровоцировало время, в которое была организована вечеринка.
«Слишком невовремя мероприятие Ивлеевой произошло. Поэтому такой народный всплеск был», - рассказал он.
Рудченко добавил, что сейчас блогерша едва ли способна исправить ситуацию извинениями – прошло слишком мало времени.
«Я думаю, в ближайшее время ей надо просто не высовываться, не выходить в инфополе, потому что она сейчас является токсичным элементом. Как раздражающий фактор может выступать. А попозже можно потихонечку опять возвращаться», - объяснил он.