В ночь с 20 на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с дресс-кодом «почти голые». Мероприятие организовала блогер Настя Ивлеева. В клуб Mutabor съехались звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита, Ольга Орлова и многие другие.

Некоторых россиян возмутили появившиеся в Сети фотографии знаменитостей в откровенных нарядах. Почти сразу же в адрес звезд начали звучать призывы отменять их выступления и вырезать номера из уже отснятых телепрограмм. Досталось и Насте Ивлеевой, которая организовала скандальную вечеринку.

Извинения Насти Ивлеевой, которые не помогли

Столкнувшись с критикой, Ивлеева поспешила 24 декабря записать видео с извинениями. Она рассказала, что всем участникам вечеринки были разосланы приглашениями с указанным дресс-кодом, который каждый интерпретировал по-своему. Отличительной чертой обращения стал свитер, в котором блогерша записывала извинения – позже этот модный тренд переняли и другие участники вечеринки.

«Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед обществом и своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ», - рассказывала она.

26 февраля с похожими обращениями выступили и другие участники вечеринки: Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Впрочем, извинения не помогли знаменитостям – их продолжили «отменять» на российском ТВ. А в адрес Насти Ивлеевой посыпались иски с претензиями на миллионы рублей. Кроме того, от блогерши отвернулись все ее рекламодатели.

После этого Ивлеева извинилась во второй раз. Она подчеркивала, что понимает причины гнева в свой адрес и попросила дать ей еще один шанс. Но и это обращение не помогло – критика, поступающая в адрес блогерши, не прекратилась.

Уже 30 декабря в Telegram-канале Ивлеевой появился первый пост, посвященный ситуации между Россией и Украиной. В нем она принесла соболезнования всем, кто пострадал от обстрела Белгорода.

«Белгород. Дети. Мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», - написала она.

После этого поста многие патриотически-настроенные активисты припомнили Ивлеевой ее пост в соцсетях в начале конфликта между Россией и Украиной, в котором она выступала за мирные переговоры и прекращение огня.

В итоге должного эффекта пост, посвященный трагедии в Белгороде, не принес. Как и следующие сообщения Ивлеевой в соцсетях об обстреле Донецка 21 января, а также поздравление блогерши «тех, кто на фронте и в тылу» с 23 февраля.

Последней попыткой восстановить репутацию стало сообщение блогерши, посвященное обращению Владимира Путина к Федеральному собранию, которое прошло 29 февраля.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», - написала она.

Это сообщение собрало рекордные 108 тысяч дизлайков в Telegram-канале блогерши.