«Дискредитировал себя»: концерт Алексея Кортнева в рюмочной Петербурга оказался под угрозой

Литературные чтения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева под названием «Фонтанка-69», запланированные на 30 мая в одной из рюмочных Санкт-Петербурга, оказались под угрозой срыва. На мероприятие обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Общественник напомнил, что Кортнев публично осудил СВО и рекомендовал ему отправиться в Израиль к Алле Пугачёвой.

«Мы обязательно обратимся на площадку, чтобы ему не давали возможности выступать. Алексей Кортнев ничего хорошего для нашей страны не сделал. Он дискредитировал себя давным-давно. Непонятно, куда ещё пойдут эти деньги, которые он заработает», - сказал Бородин в беседе с изданием Абзац.

Он подчеркнул, что русофобам нельзя позволять зарабатывать в России. Кроме того, подобные мероприятия, по мнению Бородина, дискредитируют общество в глазах бойцов СВО.

Telegram-канал «Хуже не скажешь» также обратил внимание «на мгновенные переобувания Алексея Кортнева», назвавшего спецоперацию «имперскими замашками». В частности, ради заработка в России музыкант регулярно меняет названия своей группы. Например, в ближайшее время у него запланирован концерт под псевдонимом «Несjazzный Случай», ранее уже были «неЧастый случай» и «Частный случай».

Напомним, Кортнев столкнулся с отменой концертов в России. На февраль 2024 года он планировал выступления в США и Канаде.

В мае стало известно, что лидер группы «Несчастный случай» находится в Москве. До этого он три месяца почти не выходил на связь с поклонниками.