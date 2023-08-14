Никаких денег не получит: адвокат Хайдарова раскрыл окончательное решение хирурга

Скандал со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым с каждым днем только набирает обороты. Адвокат врача сделал важное заявление. Он рассказал kp.ru, что Хайдаров не собирается выплачивать какую-либо компенсацию недовольным клиентам.

Все началось с возмущений певицы Славы по поводу некачественной работы хирурга. Девушка пожаловалась на пластику груди от Тимура Хайдарова, который до этого успел поработать с телом Филиппа Киркорова и Давы.

В свою очередь, врач сказал, что Слава попросту проигнорировала его рекомендации после операции. На защиту певицы встала Любовь Успенская. Она подчеркнула, что тоже когда-то легла под нож Хайдарова и осталась недовольна результатом.

Тимур Хайдаров обратился за помощью к адвокату Александру Добровинскому. Юриста возмутили слухи о том, что клиника звездного хирурга готова выплатить компенсации недовольным клиентам.

«Очередная фантазия от Славы и ее подруг в кавычках. Ни сам доктор Хайдаров, ни клиника, которой он владеет «IQPLASTIQYE клиник», никому не выдавали и не собираются выдавать никаких компенсаций», – отметил он.

По словам Добровинского, это всего лишь попытка найти пациентов, которые захотят присоединиться к «бунту», чтобы получить лишние деньги.

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