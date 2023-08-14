Хирург Тимур Хайдаров начал предлагать денежную компенсацию жертвам пластики

«Силиконовый скандал» с участием звездного хирурга Тимура Хайдарова получил продолжение. Выяснилось, что с пострадавшими от некачественной работы клиентами стали связываться из клиники специалиста и предлагать денежные компенсации. Об этом сообщила адвокат певицы Славы Елена Сенина.

Напомним, что несколько недель назад исполнительница хита «Одиночество» публично обвинила Хайдарова в том, что он испортил ей фигуру. Ее поддержала и звезда шансона Любовь Успенская, а уже к ней присоединились еще около 50-ти женщин. Все они заявили, что Тимур взял с них большие деньги, но операции не только не сделали их лучше, но и навредили их здоровью. На вопрос, почему они не афишировали это раньше, недовольные пластикой пациентки отвечали – боялись связей и известности хирурга.

Теперь же благодаря Славе и Любови Залмановне жертвы перестали молчать. И, по словам Сениной, Хайдаров уже с этим активно борется. Так, стало известно, что сразу нескольким экс-клиенткам поступили звонки с предложением о выплате денежной компенсации. Однако возмещение средств – далеко не единственное, чего добиваются пострадавшие.

«И Слава, и Любовь Успенская ставят перед собой задачу проверить правовым путем всю информацию о клиниках Хайдарова, поступившую за последние три недели, чтобы сделать вывод о законности функционирования как данных учреждений, так и отдельно взятого хирурга», - поделилась адвокат с kp.ru.

К слову, жалобы на Хайдарова поступают не только от женщин, но и от мужчин. Например, недавно коллега Тимура Александр Вдовин заявил, что врач испортил ему ягодицы, и после его работы они начали гнить. Однако правозащитник доктора считает, что новый пострадавший просто пытается вымогать деньги, так как на самом деле операция на его бедрах проводилась еще шесть лет назад.