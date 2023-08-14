Обещали, но не заплатили: сантехник потребовал от Блиновской 200 тысяч за работу в ее премиальном коттедже
Mash: работавший в коттедже Блиновской сантехник потребовал от нее 200 тысяч.
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45-летний сантехник, работавший в премиальном коттедже блогера Елены Блиновской, потребовал от нее 200 тыс. рублей. По словам мужчины, эти деньги недоплатил супруг создательницы марафонов Алексей – он отдал за услуги сумму, меньше заявленной.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сантехник из Нижнего Новгорода устранял засор в трубах. Мужчина быстро выполнил работу и потребовал оплату.
Алексей Блиновский заплатил за услуги не всю сумму, о которой договаривались. Тогда мужчина подал исковое заявление в суд.
Оно было составлено с ошибками и нарушениями: в частности, сантехник выдвинул требования к супругу Блиновской, но указал в качестве ответчика Елену. Суд вернул иск. Сейчас мужчина намерен повторно обратиться в суд, чтобы взыскать недополученные средства.
Ранее сообщалось, что в Саратове бизнесмен начал продавать воздух с мероприятий Блиновской в шарах. Их стоимость варьировалась от 700 рублей до 5 тыс. в зависимости от места сбора: собранный у сцены воздух дороже.
Предприниматель утверждал, что шары заряжены на успех. В случае отсутствия эффекта он обещал вернуть деньги.