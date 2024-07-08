«Ничто не мешает им продолжить договариваться»: адвокат объяснила иск Алсу о разделе имущества

Бизнесмен Ян Абрамов не просто так ходатайствовал об отсрочке рассмотрения дела о разводе с певицей Алсу на два месяца, считает адвокат Елена Сенина.

«Главное, чтобы за это время Ян Абрамов не вывел часть денег со счетов», - сказала в разговоре с Kp.ru адвокат Елена Сенина.

Алсу не стала ждать и подала на раздел имущества, чтобы не допустить неправомерного отчуждения имущества, предположила юрист. По ее мнению, лучше сразу наложить необходимые обеспечительные меры. «То есть ничто не мешает им продолжить договариваться, но с ее стороны уже более гарантированно», - объяснила она.

Беседа по делу назначена на 26 июля, она пройдет в Савеловском районном суде.

Юрист Катя Гордон в свою очередь считает, что заявления о том, что Абрамов собирается отдать Алсу значительную часть своего имущества, могут быть недостоверными. «Женщина подает на раздел имущества, когда ей не отдают ее половину», - сказала Гордон. По ее мнению, Абрамов, возможно, «обманул» Алсу.

Ранее мы сообщали, что журналист Андрей Малахов готов собрать в студии своей программы всех участников скандала вокруг развода, или, как назвала его психолог Вероника Степанова, «драки века».