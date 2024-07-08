«Ее, скорее всего, обманули»: Катя Гордон объяснила, почему Алсу подала на раздел имущества после развода

В последнее время в обществе активно обсуждают развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Недавно стало известно, что артистка отказалась расстаться с мужем мирно и подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. В беседе с mk.ru юрист Катя Гордон высказалась о решении знаменитости.

Новость о разводе Алсу и Яна Абрамова стала полной неожиданностью для поклонников певицы. Певица и предприниматель считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, у них трое детей. Однако в конце мая артистка объявила о разводе.

2 июля Алсу обратилась в Савеловский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого за 18 лет брака имущества. При этом утверждалось, что Ян Абрамов готов передать жене имущество общей суммой в 2,5 млрд рублей. Ситуацию прокомментировала Катя Гордон.

По мнению юриста, у певицы были объективные причины урегулировать имущественные отношения с супругом через суд.

«Раз Алсу подала на раздел имущества, значит, все эти милые вбросы в новостях о том, что Абрамов благородно оставляет ей гигантские суммы денег, — вранье. Женщина подает на раздел имущества, когда ей не отдают ее половину», — заявила Катя Гордон.

Адвокат отметила, что Ян Абрамов, вероятнее всего, «обманул» Алсу. По словам Кати Гордон, совместно нажитое имущество по закону должны поделить пополам, но только при условии отсутствия брачного контракта.

«Она порядочная, честная девочка, которую, скорее всего, обманули. Вот и вся правда. Ну а с точки зрения юриспруденции, совместно нажитое при отсутствии брачного контракта, включая деньги на счетах, поделят пополам», — заключила юрист.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая певица подала на развод.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Андрей Малахов вмешался в скандал вокруг развода Алсу и согласился на съемку программы со всеми участниками конфликта.