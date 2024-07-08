Андрей Малахов вмешался в скандал вокруг развода Алсу: согласился на съемку «драки века»

Журналист Андрей Малахов поддержал идею собрать всех участников скандала вокруг развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым в студии своей программы. Он согласился на съемку, как выразилась психолог Вероника Степанова, «драки века».

Весной Алсу сделала официальное заявление о расставании с мужем. Причин она не назвала, но инсайдеры сообщили, что дело в изменах предпринимателя. Абрамова давно подозревали в романе с моделью Анастасией Решетовой, и после последних комментариев певицы поклонники практически полностью удостоверились в правдивости слухов. Напомним, что артистка сказала, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати врет о недопустимости связи с женатым мужчиной.

Затем ситуация начала накаляться. Решетова обратилась в суд, но заявление написала не на Алсу, а на медийного психолога Веронику Степанову. Интересы модели представляет адвокат Сергей Жорин, а блогера – Катя Гордон, которая является бывшей женой юриста Анастасии. Чем закончатся разбирательства, пока неизвестно. Но Степанова уже предложила публично всем участникам конфликта выяснить отношения на телевидении.

«Драка века. Считаю необходимым собраться у Малахова: Алсу, Решетова, Ян Абрамов, Катя Гордон, Степанова, Шишкова, Тимати, Симона, Жорин», - поделилась идеей психолог в личном блоге.

На предложение отреагировал сам Малахов в Telegram-канале. Он заявил, что согласен на съемки.

Ранее Вероника Степанова обвинила Анастасию Решетову в нарушении закона.