«Ничего страшного»: жена госпитализированного Бориса Щербакова раскрыла диагноз актера

Супруга Бориса Щербакова вышла на связь после новости о госпитализации актера. В беседе с ТАСС Татьяна Бронзова раскрыла диагноз мужа и ответила на сообщения о том, что у него выявили сотрясение мозга.

Жена артиста подтвердила, что в настоящее время он находится в больнице. При этом Татьяна Бронзова опровергла, что Борису Щербакову диагностировали сотрясение мозга.

«Он в больнице. Ничего страшного, как сказали врачи — лишь ушиб и легкое повреждение скулы, никакого сотрясения», — заявила супруга актера.

Напомним, 5 декабря в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Бориса Щербакова. Сообщалось, что 74-летний народный артист России упал и ударился головой, в результате чего был доставлен в одну из московских больниц. По данным источников, врачи диагностировали актеру сотрясение мозга и перелом лицевой кости. Как уточнялось, он находился в нейрохирургическом отделении.

Позднее сын Бориса Щербакова в разговоре с журналистами также не подтвердил сообщения о том, что тот получил серьезные травмы после падения. Василий Щербаков рассказал, что у артиста «повреждения в основном косметического характера», а сейчас «он выглядит уже намного лучше».

Ранее мы писали о том, что соседи раскрыли обстоятельства травмирования госпитализированного Бориса Щербакова.