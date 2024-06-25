«Ничего себе инфоповод!»: муж Алсу еще до развода летал с Анастасией Решетовой в Китай

Развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым обрастает все новыми подробностями. Как утверждает проживающая в Италии пользовательница Сети по имени Элина, муж исполнительницы хита «Зимний сон» в прошлом году летал на отдых в Китай с блогером Анастасией Решетовой.

«Я летала в августе в Москву. Встретились со знакомой, которая на тот момент работала в визовом центре Китая. Вот она мне рассказала, что приходили Ян Абрамов и Анастасия Решетова. Она их узнала. Я еще тогда подумала: «Ничего себе инфоповод!». Но не следила ни за кем из них и вообще думала, что Абрамов и Алсу давно разошлись», — рассказала Элина в беседе с Kp.ru.

Слухи о романе Абрамова с бывшей девушкой Тимати косвенно подтвердила и сама Алсу. 40-летняя артистка не смогла пройти мимо высказывания Решетовой о том, что она не стала бы смотреть на женатых мужчин. В соцсети Алсу оставила лаконичный комментарий: «Врет».

Пользователи Сети подвергли Решетову настоящей травле и напомнили, что она стала причиной расставания Тимати с моделью Аленой Шишковой, которая на тот момент была беременна.

При этом Анастасия Решетова ранее сообщила, что в настоящее время находится в отношениях с человеком, который на три года старше ее. Получается, что возлюбленному блогерши 31 год, а Яну Абрамову исполнилось 46.

Также в скандальную историю вмешалась певица Наталья Штурм. Она одна из первых прокомментировала развод Алсу и заявила, что бывшая девушка Тимати «разбила чужую семью».