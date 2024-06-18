«Как не стыдно»: Наталья Штурм прокомментировала сообщение о том, что Решетова собралась замуж за мужа Алсу
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Певица Наталья Штурм прокомментировала сообщение, появившееся в Telegram-канале «НеМалахов», о том, что модель Анастасия Решетова собирается замуж за мужа артистки Алсу. Исполнительница заявила, что бывшая девушка Тимати «разбила чужую семью».
Комментарием она поделилась на своей странице в соцсетях.
Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал ответ Решетовой на вопрос, хочет ли она пышную свадьбу. Девушка заявила: «Да я не думаю на этот счет, если честно. Главное, чтобы веселая была».
Авторы Telegram-канала подписали под ее словами: «Бывшая наложница Тимати собралась замуж за почти уже бывшего мужа Алсу».
Данную публикацию прокомментировала Наталья Штурм. «Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Еще и дразнит, как не стыдно», - написала певица.
Решетова тем временем продолжала отвечать на вопросы подписчиков. Среди прочего у нее интересовались, что она думает насчет отношений с теми, кто в браке. Модель заявила: «У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах».
Ранее сообщалось, что Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Источник, близкий к семье, говорил, что супруг начал изменять ей больше 10 лет назад.