«Как не стыдно»: Наталья Штурм прокомментировала сообщение о том, что Решетова собралась замуж за мужа Алсу

Певица Наталья Штурм прокомментировала сообщение, появившееся в Telegram-канале «НеМалахов», о том, что модель Анастасия Решетова собирается замуж за мужа артистки Алсу. Исполнительница заявила, что бывшая девушка Тимати «разбила чужую семью».

Комментарием она поделилась на своей странице в соцсетях.

Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал ответ Решетовой на вопрос, хочет ли она пышную свадьбу. Девушка заявила: «Да я не думаю на этот счет, если честно. Главное, чтобы веселая была».

Авторы Telegram-канала подписали под ее словами: «Бывшая наложница Тимати собралась замуж за почти уже бывшего мужа Алсу».

Данную публикацию прокомментировала Наталья Штурм. «Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Еще и дразнит, как не стыдно», - написала певица.