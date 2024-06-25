НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июня 2024, 09:23
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Певица Алсу впервые прокомментировала слухи о романе мужа с Анастасией Решетовой

40-летняя певица Алсу подтвердила связь мужа Яна Абрамова с Анастасией Решетовой.
Певица Алсу впервые прокомментировала слухи о романе мужа с Анастасией Решетовой

© Starface.ru

Певица Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, поэтому объявление о разводе стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Артистка хранила молчание о причинах расставания, однако косвенно подтвердила слухи о том, что разлучницей стала экс-невеста рэпера Тимати, блогер Анастасия Решетова.

Исполнительница хита «Зимний сон» внезапно прокомментировала публикацию под заголовком: Анастасия Решетова, которую считали любовницей мужа Алсу об их разводе: «Я бы не стала смотреть на женатого».

«Врет», - оставила лаконичную запись к посту в соцсети Алсу.

Певица Алсу впервые прокомментировала слухи о романе мужа с Анастасией Решетовой

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

27 мая появилась информация о том, что Алсу разводится с Абрамовым. Исковое заявление было зарегистрировано на портале мировых судов Москвы 24 мая. Артистка и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Отметим, что официально певица не комментирует развод с бизнесменом и не называет причины расставания.

Ранее певица Наталья Штурм заявили, что бывшая девушка Тимати «разбила чужую семью» и пристыдила девушку за связь с Абрамовым.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Алсу
Анастасия Решетова
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