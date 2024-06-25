Певица Алсу впервые прокомментировала слухи о романе мужа с Анастасией Решетовой

Певица Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, поэтому объявление о разводе стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Артистка хранила молчание о причинах расставания, однако косвенно подтвердила слухи о том, что разлучницей стала экс-невеста рэпера Тимати, блогер Анастасия Решетова.

Исполнительница хита «Зимний сон» внезапно прокомментировала публикацию под заголовком: Анастасия Решетова, которую считали любовницей мужа Алсу об их разводе: «Я бы не стала смотреть на женатого».

«Врет», - оставила лаконичную запись к посту в соцсети Алсу.