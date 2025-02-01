«Ничего не отметаю»: с кем из зарубежных звезд Александра Урсуляк мечтает сняться в кино

Александра Урсуляк высказалась о зарубежных актерах и призналась, с кем из иностранных звезд она мечтает сыграть.

Актриса призналась, что она уже не в том возрасте, чтобы мечтать сыграть с кем-то из зарубежных артистов в одном фильме.

Однако Александра не исключила и такой возможности, подчеркнув, что в жизни может случиться все, что угодно.

«Я уже достаточно взрослая, чтобы мечтать о каких-то таких вещах. Вдруг бывает все, что угодно. Я ничего не отметаю, но я уже давно ни о чем таком не мечтаю», — призналась Урсуляк в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, актрисе удалось победить в номинации, связанной с лучшей женской ролью. Урсуляк одержала победу благодаря участию в фильме «Смотри на меня!», в котором она сыграла многодетную маму и бывшую оперную певицу Нину Левицкую. По сюжету картины ее героине пришлось вместе с детьми совершить путешествие, чтобы найти супруга, пропавшего почти почти год назад где-то в Москве.

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