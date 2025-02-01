«Это наш знак качества»: Олеся Судзиловская высказалась о российском кинематографе и режиссерах

Олеся Судзиловская назвала российских режиссеров национальным знаком качества.

Накануне состоялась премия «Золотой орел», на которую была приглашена актриса. Во время прохода по красной дорожке Судзиловская пообщалась с журналистами и рассказала про ее отношение к российскому кинематографу.

По словам Олеси, она с детства интересовалась темой кино, так как ее всегда к этому влекло. Судзиловская вспомнила, как после школы, приходя домой, включала телевизор, чтобы посмотреть фильмы. Тогда ее выбор падал на телеканал «Культура», который транслировал черно-белое кино знаковых советских режиссеров.

Актриса считает, что картины, которые она смотрела будучи в школьном возрасте, до сих пор прославляют нашу страну, а российских режиссеров она назвала национальным знаком качества.

«Я до сих пор это ощущение детское помню. Вот по какой причине нас тянуло к экрану, что там было заложено, какая была особая энергия и любовь, что даже ребенок. Мне кажется, я до таких тем могла еще и не дорасти — "Война и мир", "Угрюм-река", но это было что-то... Вряд ли произведение литературное или кинематографическое я могла оценить. Но это наш знак качества», — отметила Судзиловская в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Ранее мы писали о том, что выручка агентства актрисы Олеси Судзиловской составила 12 млн рублей.